В Екатеринбурге прокомментировали очередь из скорых возле больницы № 24
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Возле городской больницы № 24, которая принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, вчера образовалась очередь из машин скорой помощи, сообщает Ура.ру со ссылкой на очевидца.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как пояснили изданию в оперштабе Свердловской области по борьбе с распространением инфекции, очередь могла образоваться из-за ограничений в работе одного из корпусов приемного покоя или из-за того, что часть транспорта ожидает санитарной обработки.
В самой больнице сообщили, что для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию открыто два приемных покоя.
В Свердловской области официально подтверждено 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 85 зарегистрировано за сутки с 27 по 28 апреля.
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