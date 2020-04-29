В Екатеринбурге прокомментировали очередь из скорых возле больницы № 24

Как пояснили изданию в оперштабе Свердловской области по борьбе с распространением инфекции, очередь могла образоваться из-за ограничений в работе одного из корпусов приемного покоя или из-за того, что часть транспорта ожидает санитарной обработки.

В самой больнице сообщили, что для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию открыто два приемных покоя.