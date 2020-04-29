В Екатеринбурге у троих сотрудников скорой помощи выявили коронавирус

По его словам, все зараженные были госпитализированы. Он отметил, что один из врачей не работал с пациентами, он только вернулся из отпуска.

Всего на скорой помощи Екатеринбурга трудится более 1,8 тысяч человек. Главный врач утверждает, что заболевание трех из них не связано с нарушениями правил защиты.