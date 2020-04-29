В Екатеринбурге у троих сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
Сегодня, 11:19ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у троих сотрудников скорой помощи. Об этом заявил главный врач скорой помощи города Игорь Пушкарев во время прямого эфира портала E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, все зараженные были госпитализированы. Он отметил, что один из врачей не работал с пациентами, он только вернулся из отпуска.
Всего на скорой помощи Екатеринбурга трудится более 1,8 тысяч человек. Главный врач утверждает, что заболевание трех из них не связано с нарушениями правил защиты.
Он отметил, что количество вызовов в городе после введения режима повышенной готовности — уменьшилось.
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