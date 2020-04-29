В Госдуму внесли законопроект за езду без спецразрешения во время режима изоляции

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, в частности, добавить новую статью в главу 12.

В документе сказано, что за управление транспортом без разрешения или иного документа, разрешенного при введении режима повышенной готовности, будет назначен административный штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Более того, если нарушение совершается повторно, то штраф будет назначаться максимальный, то есть пять тысяч рублей.