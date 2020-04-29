В Госдуму внесли законопроект за езду без спецразрешения во время режима изоляции
Сегодня, 08:20ОбществоФото: pixabay.com
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В Госдуму внесен проект о штрафах за использование транспорта без специальных пропусков во время режима повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственной Думы.
Сюжеты: Коронавирус
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, в частности, добавить новую статью в главу 12.
В документе сказано, что за управление транспортом без разрешения или иного документа, разрешенного при введении режима повышенной готовности, будет назначен административный штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Более того, если нарушение совершается повторно, то штраф будет назначаться максимальный, то есть пять тысяч рублей.
В пояснительной записке отмечено, что проект создан для сохранения здоровья людей, снижения ущерба окружающей среде и материальный потерь при возникновении ЧС. Более того, авторы предлагают, чтобы рассматривали подобные дела органы внутренних дел.
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