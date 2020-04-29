В Нижнем Тагиле на проект по сносу Детской многопрофильной больницы нашли подрядчика

В электронном аукционе победителем стала компания из Тюмени «Адепт-Проект». Она почти в два раза уменьшила начальную цену контракта — с 3,9 до 1,8 миллиона рублей. Снос долгостроя будет профинансирован из бюджета Свердловской области.

Компания должна за 90 дней с момента подписания контракта разработать проект организации демонтажных работ, рассчитать центу работ, а также получить положительное заключение госэкспертизы. Каркас многопрофильной больницы завершен на 68%. Для строительства был использован монолитный бетон. Об этом сказано в техническом задании.

Новую детскую больницу в Нижнем Тагиле планируется возвести возле госпиталя Тетюхина на ГГМ. Ее проект за 20,5 миллионов рублей разрабатывает компания «Монолит М» из Санкт-Петербурга. Ожидается, что в новом медицинском комплексе будет осуществляться 650 приемов за смену, а также разместят круглосуточный стационар на 160 коек, лечебно-диагностический блок и вертолетную площадку. Новый детский центр получит статус межмуниципального. Он будет принимать пациентов не только из Нижнего Тагила, но и Горнозаводского округа.