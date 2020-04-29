В Нижнем Тагиле школа № 85 будет оснащена квадрокоптерами и лабораториями с 3D
Ремонт школы № 85 в Нижнем Тагиле будет завершен в 2021 году. Оснащение школы будет включать различное высокотехнологичное оборудование, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас на объекте рабочие разбирают перекрытия, завершен демонтаж кровли. Об этом рассказал заместитель гендиректора по строительству Георгий Полевщиков во время объезда 29 апреля.
Начальник управления образования Татьяна Удинцева пояснила, что школа будет оснащена лабораториями 3D-моделирования, квадрокоптерами и другим высокотехнологичным оборудованием. Такое оснащение позволит развивать у детей инженерные навыки.
Уверен, что это будет очень красивая, современная и хорошо оснащенная школа со своей уникальной энергетикой, сказал Владислав Пинаев.
По словам главы города, в ближайшее время областное правительство решит вопрос о финансировании на оснащение образовательного учреждения.
Также мэр посетил дом № 23 на улице Гвардейская, в котором ведется капремонт. Здание будет готово уже осенью текущего года.