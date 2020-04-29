В Нижнем Тагиле школа № 85 будет оснащена квадрокоптерами и лабораториями с 3D

Сейчас на объекте рабочие разбирают перекрытия, завершен демонтаж кровли. Об этом рассказал заместитель гендиректора по строительству Георгий Полевщиков во время объезда 29 апреля.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева пояснила, что школа будет оснащена лабораториями 3D-моделирования, квадрокоптерами и другим высокотехнологичным оборудованием. Такое оснащение позволит развивать у детей инженерные навыки.

Уверен, что это будет очень красивая, современная и хорошо оснащенная школа со своей уникальной энергетикой, сказал Владислав Пинаев.

По словам главы города, в ближайшее время областное правительство решит вопрос о финансировании на оснащение образовательного учреждения.