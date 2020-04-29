В Нижнем Тагиле волонтеры бесплатно раздали медицинские маски

Маски раздал волонтерский штаб акции #Мывместе. К акции присоединились Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский и Первоуральск. Планировалось, что волонтёры раздадут 50 тысяч масок.

В роли волонтеров выступили студенты Демидовского колледжа. Они планировали, что мероприятие продлится с 10:00 до 18:00, однако акция завершилась намного раньше. Утром на местах выдачи образовались очереди. Тагильчане получили по 2-3 льняных маски в одни руки.