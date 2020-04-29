В Нижнем Тагиле волонтеры бесплатно раздали медицинские маски
Сегодня, 16:09ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле волонтеры раздали прохожим многоразовые маски, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Маски раздал волонтерский штаб акции #Мывместе. К акции присоединились Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский и Первоуральск. Планировалось, что волонтёры раздадут 50 тысяч масок.
В роли волонтеров выступили студенты Демидовского колледжа. Они планировали, что мероприятие продлится с 10:00 до 18:00, однако акция завершилась намного раньше. Утром на местах выдачи образовались очереди. Тагильчане получили по 2-3 льняных маски в одни руки.
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