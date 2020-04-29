В Нижнем Тагиле завершились вручения медалей к 75-летию Победы
Сегодня, 17:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле все ветераны получили медали к 75-летию Победы, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Вручения наград начались в феврале, а завершились 24 апреля. Как рассказал вице-мэр по соцполитике Валерий Суров, последние вручения проходили с предосторожностями из-за пандемии коронавируса. К ветерану приходил один сотрудник городской администрации, который, не заходя в квартиру, предавал медаль.
В этом году памятные медали должны были получить 2532 ветерана и труженика тыла. Однако удалось вручить не все награды, пожилые люди ушли из жизни. Всего вручили 2375 медалей.
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