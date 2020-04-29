Врачам по всей России направят миллион медицинских масок

Андрей Турчак рассказал, что многие производства во взаимодействии с региональными властями смогли переналадить свои мощности на выпуск медицинских масок, пишет kursdela.biz. С одной стороны, это позволило сохранить рабочие места, а с другой — обеспечить врачей и волонтеров защитными медизделиями.

Он также напомнил, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев отдать свою месячную зарплату на борьбу с пандемией. Глава партии заявил, что эти деньги пойдут на закупку защитных медизделий врачам и компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей.

Кроме того, партия привлекает к волонтерской работе социально ответственные компании. Одной из них стал крупнейших российский онлайн-ретейлер Wildberries, который вместе с ЕР направит медикам и волонтерам в регионы миллион медицинских масок.

Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти компании Wildberries Кристина Спирева заявила, что медизделия будут передаваться через волонтерские штабы «Единой России», которые открыты во всех регионах, или через благотворительные фонды. Например, московские врачи получат сто тысяч масок через фонд имени Елизаветы Глинки.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», компания также создала отдельный проект «ВсемРабота» (vsemrabota.ru), который позволяет гражданам найти временный источник заработка на удаленке.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал об обеспечении волонтеров, сотрудников соцслужб необходимыми средствами защиты.