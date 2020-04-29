Жительнице Петрокаменска грозит два года тюрьмы за ложный донос на сожителя

Накануне днем в отделение полиции № 1 поступил звонок от 60-летней жительницы села Петрокаменское. Она рассказала, что стала жертвой преступления. На вызов прибыл участковый уполномоченный, который предупредил потерпевшую о том, что за ложный донос предусмотрена уголовная ответственность. Однако женщина написала заявление. Она сообщила, что сожитель пытался ее задушить и угрожал убийством.

Участковым по заявлению была проведена проверка. Он опросил соседей и установил, что женщина не обращалась в больницу с побоями. После сбора доказательств женщина была вызвана в отделение полиции, где призналась, что оговорила сожителя. Она пояснила, что сделала это специально, так как ей дискомфортно проживать с ним. После этого женщина написала явку с повинной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Наказание за преступление по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.