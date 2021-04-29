Долги по зарплате в «Нижнетагильской литейной компании» вылились в уголовное дело

Долги по зарплате в «Нижнетагильской литейной компании» вылились в уголовное дело
Долги по зарплате в «Нижнетагильской литейной компании» вылились в уголовное дело
Сегодня, 11:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Из-за долгов по зарплате в отношении директора «Нижнетагильской литейной компании» в Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

По итогам надзорных мероприятий, организованных после публикации TagilCity.ru, прокуратура установила, что на предприятии в период с декабря 2020 года по март 2021 года несвоевременно и не в полном объеме выплачивалась заработная плата на предприятии. Это привело к формированию задолженности перед 326 работниками на сумму около 15 миллионов рублей.

Прокуратурой в адрес руководства организации внесено представление с требованием погашения задолженности по зарплате, а также за нарушения сроков выплаты заработной платы директор ООО «Нижнетагильская литейная компания» и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Следственном комитете в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по 145.1 статье Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

В данный момент следователи продолжают расследование: проводят допросы свидетелей, анализируют финансовую и бухгалтерскую документацию.

По итогам действиям руководства предприятия будет дана надлежащая правовая оценка, — отметили в СКР.

Напомним, «Нижнетагильская литейная компания» должна 73 млн по зарплате, налогам и ресурсам. На организацию составлено 11 текущих производств, сумма которых более 73 миллионов, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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