Евгений Куйвашев разъяснил ситуацию с иском к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

На закрытой встрече, на которой собирались редакторы уральских СМИ, Куйвашев рассказал, что регион выделил Владиславу Тетюхину 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства госпиталя. Меценат предполагал передачу акций в качестве возврата долга несколько лет назад, однако до сих пор ничего не произошло.
Напомним, ранее в госпитале сообщили, что соблюдали все договоренности, достигнутые в 2013 году. Планировалось, что медицинское учреждение передаст правительству определенное количество акций, эквивалентное вложенным средствам. Для достижения этой цели учреждение было переформировано в акционерное общество.