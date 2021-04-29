Евгений Куйвашев разъяснил ситуацию с иском к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

На закрытой встрече, на которой собирались редакторы уральских СМИ, Куйвашев рассказал, что регион выделил Владиславу Тетюхину 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства госпиталя. Меценат предполагал передачу акций в качестве возврата долга несколько лет назад, однако до сих пор ничего не произошло.