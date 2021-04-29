Евгений Куйвашев разъяснил ситуацию с иском к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев разъяснил ситуацию с иском к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле
Евгений Куйвашев разъяснил ситуацию с иском к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил причину подачи иска о взыскании 1,4 миллиарда рублей с госпиталя Тетюхина, расположенного в Нижнем Тагиле.

На закрытой встрече, на которой собирались редакторы уральских СМИ, Куйвашев рассказал, что регион выделил Владиславу Тетюхину 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства госпиталя. Меценат предполагал передачу акций в качестве возврата долга несколько лет назад, однако до сих пор ничего не произошло.

Напомним, ранее в госпитале сообщили, что соблюдали все договоренности, достигнутые в 2013 году. Планировалось, что медицинское учреждение передаст правительству определенное количество акций, эквивалентное вложенным средствам. Для достижения этой цели учреждение было переформировано в акционерное общество.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевВладислав ТетюхинНижний Тагилгоспиталь им. Тетюхина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы