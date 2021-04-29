Фестиваль-конкурс театральных капустников пройдет в Нижнем Тагиле

Фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка» пройдет в Нижнем Тагиле 1 мая. В этом году традиционный конкурс будет музыкальным и посвящен театру.

На сцене Нижнетагильского драматического театра 1 мая фестиваль «Золотая кочерыжка» пройдёт уже в девятый раз, сообщает пресс-служба театра. Встречи с «Золотой кочерыжкой» тагильчане в этот раз ждали дольше обычного: год назад организаторы вынуждены были отменить фестиваль из-за пандемии коронавируса. Преданные зрители весь год хранили у себя купленные билеты. И вот сейчас будут вознаграждены фееричным зрелищем, рассказали организаторы. В рамках конкурсной программы зрители увидят музыкальные пародии, мюзиклы, водевили, песенные батлы, инструментальные скетчи и многое другое. Номера представят девять театров Свердловской области: из Ирбита, Новоуральска, Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Также с 18.00 фестиваль будет транслироваться онлайн на канале YouTube Областного фестиваля–конкурса театральных капустников «Золотая кочерыжка». Напомним, три театра Нижнего Тагила стали участниками обменных гастролей в 2021 году. Всего в гастрольной программе примут участие 15 театров Свердловской области. Три театра Нижнего Тагила стали участниками обменных гастролей

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