Глава Хабаровского края сообщил об отсутствии проблем с навигацией

Среди вопросов, заданных главе Хабаровского края, был и вопрос о дачных перевозках. Отвечая на него, Дегтярев дал обещание, что летняя навигация будет начата в запланированные сроки и срывов не будет, пишет Transsibinfo.
По словам врио губернатора Хабаровского края, в 2021 году обязательство по субсидированию дачных маршрутов взяло на себя региональное правительство. Деньги были предоставлены из бюджета края.
«Поэтому об отмене пассажирских перевозок не может быть и речи», — сказал Дегтярев.
Следует заметить, что речной транспорт убыточен, но при этом имеет высокую социальную значимость для региона. Долгое время данная сфера финансировалась недостаточно, что вызвало уменьшение интереса перевозчиков к тому, чтобы получить контракт. Но вследствие личного участия Михаила Дегтярева в решении этого вопроса летнюю навигацию все же получилось отстоять. Также в планах разработать системное решение, которое предотвратит аналогичные кризисы в будущем.
Напомним, в интернете выложили данные о том, что навигация в Хабаровске, возможно, сорвется. На протяжении нескольких недель граждане переживали по причине распространения фейковой информации. Но выяснилось, что старт речной навигации состоится, как было запланировано. По прогнозам гидрологов, это произойдет традиционно с 30 апреля по 1 мая, причем все будет зависеть от того, как скоро произойдет очистка реки.