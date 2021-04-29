Глава Хабаровского края сообщил об отсутствии проблем с навигацией

Напомним, в интернете выложили данные о том, что навигация в Хабаровске, возможно, сорвется. На протяжении нескольких недель граждане переживали по причине распространения фейковой информации. Но выяснилось, что старт речной навигации состоится, как было запланировано. По прогнозам гидрологов, это произойдет традиционно с 30 апреля по 1 мая, причем все будет зависеть от того, как скоро произойдет очистка реки.