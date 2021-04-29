«Интеррос» проинвестирует строительство нового камчатского курорта «Три вулкана»

Издание «Новые известия» сообщает, что компания «Васта Дискавери» и государственная корпорация «Туризм.РФ» уже подписали договор на строительство курортного объекта, который станет частью проекта, в рамках которого также планируется строительство нового курорта в Адыгее «Лагонаки», а также возведение десяти отелей в Карелии, Свердловской, Омской и Костромской областях. Отмечается, что в инфраструктуру «Трех вулканов» войдут отель на тысячу номеров, а также горнолыжные трассы протяженностью тридцать километров и пять подъемников.
По словам главы государственной корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, в этом году организация планирует реализовать около пятидесяти аналогичных проектов в Российской Федерации.
«Наша цель — создать комфортную инфраструктуру — санатории, гостиницы, популярные курорты с высоким уровнем сервиса, куда поедут как российские, так и иностранные туристы», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко при подписании договора.
Отмечается, что о планах инвестировать в развитие туризма на Камчатке бизнесмен Владимир Потанин рассказал в позапрошлом году. На данный момент в архиве инвестиционной компании несколько удачно реализованных проектов, в том числе курортный объект «Роза Хутор», построенный к Олимпийским играм в 2014 году. В этом году Потанин рассказал еще об одном проекте — всесезонном горном курорте «Долина Васта», который построят в Сочи.
«Концепция бизнеса „Интерроса“ всегда была сфокусирована на инвестициях, которые не просто приносят прибыль, а приводят к развитию новых направлений и созданию инфраструктуры, что в конечном счете положительно отражается на качестве жизни людей», — сказал гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин.
Он добавил, что инвестиции в строительство и эксплуатацию курортных объектов для «Интерроса» не является новым опытом, а сотрудничество с государственной корпорацией даст возможность существенно сократить долговую нагрузку и расширить программу камчатского парка. В свою очередь это даст возможность улучшить туристическую инфраструктуру региона и сделать ее более доступной, а население Камчатки будет обеспечено новыми рабочими местами. Для экономики региона строительство «Трех вулканов» станет дополнительным импульсом для развития.
Эксперты отмечают, что инвестиции в курортные объекты не приносят моментальной прибыли, поскольку являются долгосрочными. При этом экономический эффект от таких вложений очевиден как для регионов, так и в целом для государства. В качестве примера можно привести инвестиции в развитие туристической инфраструктуры города Сочи — с 2014 года они принесли доход в соотношении 1 к 30. То есть за один вложенный рубль государственный бюджет РФ получил тридцать рублей.