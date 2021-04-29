«Интеррос» проинвестирует строительство нового камчатского курорта «Три вулкана»

Эксперты отмечают, что инвестиции в курортные объекты не приносят моментальной прибыли, поскольку являются долгосрочными. При этом экономический эффект от таких вложений очевиден как для регионов, так и в целом для государства. В качестве примера можно привести инвестиции в развитие туристической инфраструктуры города Сочи — с 2014 года они принесли доход в соотношении 1 к 30. То есть за один вложенный рубль государственный бюджет РФ получил тридцать рублей.