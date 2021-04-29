Новое министерство появится в Свердловской области

На цифровые рельсы переводятся предприятия, системы управления домами, районами, городами. Эксперты называют это «массовой диджитализацией». Мне сегодня совершенно понятно, что чем выше её уровень, тем регион конкурентнее. А жизнь в нём — лучше и комфортнее, написал глава региона.