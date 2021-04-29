Новое министерство появится в Свердловской области

О решении создать в регионе новое ведомство, курирующее цифровые технологии, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
На цифровые рельсы переводятся предприятия, системы управления домами, районами, городами. Эксперты называют это «массовой диджитализацией». Мне сегодня совершенно понятно, что чем выше её уровень, тем регион конкурентнее. А жизнь в нём — лучше и комфортнее, написал глава региона.
Он отметил, что возглавить новое министерство должен опытный управленец. Чтобы найти человека, способного создать «новую цифровую архитектуру» области, будет объявлен открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области.
В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям, заявил Куйвашев.