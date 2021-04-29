Похитившую 300 миллионов риелтора из Екатеринбурга задержали в Новоуральске

Похитившую 300 миллионов риелтора из Екатеринбурга задержали в Новоуральске
Похитившую 300 миллионов риелтора из Екатеринбурга задержали в Новоуральске
Сегодня, 16:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Похитившая 300 миллионов у своих знакомых риелтор из Екатеринбурга пряталась в квартире отца в Новоуральске. Ее задержали правоохранительные органы и уже доставили в СИЗО.

В закрытом Новоуральске задержали риелтора Ольгу Хорошун, которую весной 2019 года обвинили в мошенничестве и похищении у клиентов 300 миллионов рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Женщина занималась скупкой и перепродажей недвижимости и нередко занимала у знакомых, возвращая деньги в срок и даже с процентами.

Однако в начале мая 2019 года риелтор и ее семья пропала. Доверители обратились в полицию, в итоге управление МВД официально подтвердило сумму ущерба в размере 160 миллионов рублей. Хотя сами вкладчики уверены, что женщина похитила от 300 до 700 миллионов рублей.

28 апреля подруге риелтора, которая также оказалась в числе жертв, позвонили из ОБЭП и сообщили, что подозреваемая задержана и пригласили в отдел.

По имеющимся данным, в настоящее время женщина находится в СИЗО Кировграда.

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Екатеринбург
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