Похитившую 300 миллионов риелтора из Екатеринбурга задержали в Новоуральске

Похитившая 300 миллионов у своих знакомых риелтор из Екатеринбурга пряталась в квартире отца в Новоуральске. Ее задержали правоохранительные органы и уже доставили в СИЗО.

В закрытом Новоуральске задержали риелтора Ольгу Хорошун, которую весной 2019 года обвинили в мошенничестве и похищении у клиентов 300 миллионов рублей, сообщает «КП-Екатеринбург». Женщина занималась скупкой и перепродажей недвижимости и нередко занимала у знакомых, возвращая деньги в срок и даже с процентами. Однако в начале мая 2019 года риелтор и ее семья пропала. Доверители обратились в полицию, в итоге управление МВД официально подтвердило сумму ущерба в размере 160 миллионов рублей. Хотя сами вкладчики уверены, что женщина похитила от 300 до 700 миллионов рублей. 28 апреля подруге риелтора, которая также оказалась в числе жертв, позвонили из ОБЭП и сообщили, что подозреваемая задержана и пригласили в отдел. По имеющимся данным, в настоящее время женщина находится в СИЗО Кировграда.

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