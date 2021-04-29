Путь подмосковного рейдера-миллиардера Александра Клячина

На олигарха Александра Клячина сыпятся обвинения в совершении множества рейдерских захватов. Миллиардер преступным путем отбирал участки земли и строил на них жилые комплексы. Пока у предпринимателя получается избегать ответственности за незаконные действия.

Долгое время Александр Клячин числился учредителем закрытого акционерного общества «Нерль». Олигарх приобретал земельные участки развалившихся колхозов и совхозов. На их территории бизнесмен возводил жилые дома. В 2003 году даже произошла рукопашная. Тогда две конкурирующие структуры провели выкуп паев в один день. Об этом пишут «Новые известия». Через пятилетку Александр Клячин стал одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 4,3 миллиарда рублей. Миллиардер оформил поддельный договор аренды с топ-менеджерами закрытого акционерного общества «Бужарово», датированный 1996 годом. В бумаге говорилось, что компания «Бужарово», выступающая правопреемником советского агропредприятия, арендовала у правительства Московской области землю. Подложный договор отправили столичной чиновнице Ирине Шестак для визирования. На основании этой бумаги «Бужарово» дали право покупать земельные участки по льготной цене и без тендера. Со временем участок с измененным видом использования был куплен ЗАО «Нерль». Это уголовное дело должно было остановить преступную деятельность Александра Клячина, но не тут-то было. Всего через несколько месяцев выяснилось, что следователи вообще не имеют претензий к фигурантам. Якобы поддельного договора аренды вообще не существовало, а сделка проведена по закону. В 2010 году Александр Клячин получил контроль почти над всеми акциями КСХП «Химки». Это предприятие владело землями развалившегося совхоза «Путь к коммунизму». Вскоре олигарх задумал продать землю вдоль платной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. По прошествии года КСХП «Химки» направило иск в арбитражный суд для того, чтобы оспорить правомочность договора об отчуждении у него территории площадью 20 гектар. IKEA успела возвести там два бизнес-центра. Надо сказать, что земля была отчуждена еще в 1993 году. Истец уверяет, что он просто не замечал, как на его якобы украденной земле возводили большие здания. Как выяснилось, Александр Клячин открыл компанию-двойник КСХП «Химки» и переоформил активы на нее. Следы «увода» организации от пайщиков из совхоза можно видеть в арбитражных делах 2004–2007 годов. Тогда экс-собственники паев старались через суд вернуть себе права на земли КСХП «Химки». В конце 2005 года 33 пайщика сообщили, что они в обход закона были удалены из числа собственников КСХП «Химки». Фамилии потерпевших банально убрали из списка. Эксперты эти сведения подтвердили. Часть листов злоумышленники напечатали на другой машинке и в другое время. Оригинальные листы просто вырвали и уничтожили. Судом итоги экспертизы были проигнорированы. Истцы получили отказ в своих законных требованиях. Степень участия Александра Клячина в преступлениях по захвату дорогих участков земли у прежних пайщиков до конца выяснить не удалось. Во время подмены фирмы предприниматель, видимо, в деле еще не участвовал. Но сегодня в его владении имеется крупный участок земли. Когда Шереметьево примет решение о расширении, его руководство будет вынуждено договариваться с КСХП «Химки». Топ-менеджерам IKEA придется доказывать законность сделки, закрытой 18 лет назад. Судьба пайщиков на данный момент никому не важна.

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