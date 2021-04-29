Пытался сбить на автомобиле: в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях

Пытался сбить на автомобиле: в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях
Пытался сбить на автомобиле: в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях
Сегодня, 21:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Уголовное дело в отношении контрактника, который служит в одной из частей Екатеринбурга, возбудили военные следователи. Жена Юлия обвинила бывшего мужа в истязании, побоях и угрозе убийством.

На мужчину заведено уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание). По словам Юлии, с мужчиной она познакомилась три года назад. В браке у них появилась дочка. Юлия рассказала, что первое избиение произошло во время беременности из-за бытовой ссоры. После побои начали повторяться. В результате женщина ушла от мужа, однако он продолжал высылать видео с угрозами, а также несколько раз вновь избил Юлию.

Женщина рассказала, что пошла с заявлением в полицию, после чего подала на развод. В данном случае все побои были зафиксированы. Перед зданием суда мужчина попробовал на своей машине сбить Юлию.

Мы просили его привлечь также по статье 119 — угроза убийством. Меня приглашают на допрос как потерпевшую. Муж на связь не выходил несколько месяцев,рассказала Юлия изданию Е1.

По словам обвиняемого, он первый раз услышал о претензиях женщины.

Напомним, в Екатеринбурге девушка-инвалид обратилась с заявлением в полицию. Она обвинила в избиении охранника больницы № 23. По ее словам, мужчина грубо выталкивал ее из медучреждения и ударил за сопротивление.

Сюжеты:
Екатеринбург
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