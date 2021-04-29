Развод по-тагильски: жилье экс-свекрови переписала на себя и продаёт бывшая невестка

Инвалид лишилась жилья после развода сына в Нижнем Тагиле

Бывшая сноха тагильчанки Лариса Николайчук выставила на продажу квартиру, где живет Галина Казанцева — пенсионерка с инвалидностью. Квартиру уже приезжали смотреть покупатели, но Галина планирует обжаловать решение судебных приставов, которые переписали квартиру пенсионерки на экс-сноху без ее ведома.

Сыну Галины Казанцевой сообщение от Ларисы Николайчук пришло в одном из мессенджеров 27 апреля. Женщина грозится сменить замки на входной двери квартиры. Квартира по улице Садовой в доме № 12 выставлена на продажу. Показ покупателям состоится 28 апреля 2021 года в 12:00. Просьба предоставить доступ в квартиру. В случае отказа на входной двери в квартиру будут поменяны замки,написала женщина бывшему мужу. Галина Казанцева — инвалид второй группы — лишилась единственного жилья после развода сына. Алексей и его мать считают, что Лариса Николайчук незаконно завладела квартирой: ранее Лариса для своих нужд уговорила свекровь взять на себя кредит, а позже перестала за него платить. Квартира, в которой сейчас проживает Галина в доме № 12 по улице Садовой, принадлежала ее сыну до 2016 года. Позже Алексей переписал жилье на мать, потому что женщина продала собственную квартиру, чтобы закрыть семейные долги Алексея и Ларисы Николайчук. В 2007 году по просьбе Ларисы, Галина оформила кредит на себя в «Банке Москвы» на 900 тысяч рублей. Сын Казанцевой — Алексей тогда состоял в брачных отношениях с Ларисой и написал расписку, что получил деньги от матери по 16% годовых. (Расписка имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru). Через некоторое время Лариса перестала платить по кредитной задолженности, а долг в 800 тысяч рублей остался за Галиной. Сейчас бывшая жена молодого человека пытается выселить экс-свекровь из ее единственного жилья. А квитанции на оплату коммунальных услуг уже приходят на имя Ларисы Николайчук, что говорит о том, что квартира переписана на ее имя. 28 апреля квартиру приехали смотреть покупатели вместе с бывшей невесткой Галины. 28 апреля на месте разбирательств присутствовали сотрудники полиции. Как пояснили полицейские, в дежурной части 18-го отдела полиции было зафиксировано сообщение об обеспечении общественного порядка, рассказал TagilCity.ru сын Галины — Алексей Николайчук. Покупатель настаивала на осмотре квартиры, зная, что она находится в аресте, очень много и громко доказывала, что Галина не права и обязана показать квартиру, но так ничего и не добилась,сообщила одна из жительниц дома TagilCity.ru Мария. Николайчук вместе со своей мамой Галиной собирается обжаловать решение судебных приставов. Мы хотим обжаловать решение судебных приставов, ими была нарушена процедура реализации, я не был осведомлен о том, что квартиру собираются выставлять на продажу,заявил Алексей. Напомним, после развода женщина погасила кредит и теперь переоформила на себя квартиру, из которой и планирует выселять пенсионерку с помощью судебных приставов. Тагильчанка с инвалидностью лишилась жилья из-за кредита для бывшей снохи 1 Фото 65-летняя тагильчанка из-за кредитов для бывшей снохи-адвоката лишилась жилья и вынуждена выходить на пикет, чтобы кто-то заметил ее проблему.

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