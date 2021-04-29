Салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» грянет над Екатеринбургом

Напомним, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийского голосование по поправкам в Конституцию, во время которого проводился сбор подписей в поддержку получения звания «Город трудовой доблести» в 20 городах России. В результате звания получили Екатеринбург и Нижний Тагил.