Салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» грянет над Екатеринбургом

Запуск салюта запланирован состоится 1 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Начнется он в 22.30 и продлится около шести минут.
С площадки фан-зоны парка, которая на время фейерверка будет закрыта для посетителей, специалисты произведут 670 залпов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Праздничный салют обойдется бюджету в 1,09 миллиона рублей, сообщает Е1.
Напомним, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийского голосование по поправкам в Конституцию, во время которого проводился сбор подписей в поддержку получения звания «Город трудовой доблести» в 20 городах России. В результате звания получили Екатеринбург и Нижний Тагил.