Салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» грянет над Екатеринбургом

Салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» грянет над Екатеринбургом
Салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» грянет над Екатеринбургом
Сегодня, 13:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Салют стоимостью свыше 1 миллиона рублей прогремит над Екатеринбургом в честь присвоения столице Среднего Урала звания «Город трудовой доблести».

Запуск салюта запланирован состоится 1 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Начнется он в 22.30 и продлится около шести минут.

С площадки фан-зоны парка, которая на время фейерверка будет закрыта для посетителей, специалисты произведут 670 залпов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Праздничный салют обойдется бюджету в 1,09 миллиона рублей, сообщает Е1.

Напомним, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийского голосование по поправкам в Конституцию, во время которого проводился сбор подписей в поддержку получения звания «Город трудовой доблести» в 20 городах России. В результате звания получили Екатеринбург и Нижний Тагил.

Сюжеты:
Екатеринбург
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