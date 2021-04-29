Свердловчанка забыла о ребенке во время застолья и сообщила о пропаже в полицию
Сегодня, 09:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Свердловчанка забыла о ребенке во время застолья и сообщила о пропаже в полицию

Жительница Краснотурьинска забыла о своем 4-летнем ребенке, пока распивала спиртное в компании друзей, а затем позвонила в полицию и сообщила о пропаже. Мальчика нашли стражи правопорядка.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля в Краснотурьинске, сообщает «КП-Екатеринбург».

Позвонив в дежурную часть полиции, женщина сообщила, что ее ребенок исчез из дома по улице Уральская. На место выезжала группа немедленного реагирования, а через час пропавшего мальчика нашли полицейские.

В региональном МВД рассказали изданию, что накануне вечером женщина гостила у друзей, где выпивала спиртное. Она там же и уснула, а проснувшись обнаружила пропажу.

Когда гости начали расходиться, то забрали мальчика с собой, чтобы не оставлять в чужой квартире, пояснили в полиции.

Там отметили, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего никто не совершал. Его в итоге осмотрели медики, а затем передали законным представителям.

Напомним, в Кировграде мать умершей от ожогов девочки признали виновной в оставлении 5-летней дочери в опасности. Женщина не вызвала скорую дочери, которая 31 декабря 2020 года опрокинула на себя кастрюлю с кипятком.

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