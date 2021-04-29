Видеокамеры для борьбы с вандалами будут установлены в парках Нижнего Тагила

Видеокамеры для борьбы с вандалами будут установлены в парках Нижнего Тагила
Видеокамеры для борьбы с вандалами будут установлены в парках Нижнего Тагила
Сегодня, 12:54ОбществоФото: pixabay.com
Камеры видеонаблюдения установят на территории обновленных парков Нижнего Тагила для борьбы с вандалами, которые портят спортивные, игровые площадки и архитектурные формы.

Заниматься починкой сломанных лавочек, качелей, оборудования спортивных площадок специалистам ООО «Гидравлика», которая обслуживает 16 городских парков, приходится в ежедневном режиме.

Только за месяц в парке «Народный» злоумышленники сломали анкерное крепление на игровом комплексе, три качели и горку, а на спортплощадке в Девятом поселке — сломали ограждение детской площадки и вырвали розетку для подключения оборудования на сцене. Всего с начала года на общественных территориях зафиксировано порядка 200 поломок, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Как отметил директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров, вандализм — явление далеко не новое, но бороться с ним всегда было непросто.

К сожалению, это реалии времени, когда при проектировании того или иного объекта сразу предусматриваются антивандальные конструкции, но даже эти меры не помогают защитить оборудование от разрушительных проявлений популярности общественных пространств у некоторых тагильчан, отметил руководитель муниципального учреждения.

Он сообщил, что на территории отремонтированных парков, где есть техническая возможность, установят камеры видеонаблюдения. Их выведут на пульт ЕДДС и АПК «Безопасный город», чтобы оперативно реагировать на случаи вандализма и устанавливать личности злоумышленников.

Напомним, парк Победы на Гальянке в Нижнем Тагиле попал в реестр лучших муниципальных практик по созданию комфортной городской среды, составленный Минстроем РФ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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