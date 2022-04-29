Агрокомплексу «Горноуральский» разрешено продлить сроки устранения нарушений

Кроме того, Росприроднадзор предписал предприятию согласовать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ до 03 февраля 2022 года. В иске агрокомплекс заявил, что не может этого сделать, так как в январе 2022 года руководство решило разработать новый проект нормативов и заключило договор на согласование плана с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Это занимает не менее четырех месяцев.