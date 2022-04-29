Агрокомплексу «Горноуральский» разрешено продлить сроки устранения нарушений

Плановую проверку в отношении ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» проводили специалисты Росприроднадзора с 28 сентября по 21 октября 2021 года и вынесли предписание об устранении выявленных нарушений. Руководство предприятия обратилось в ведомство с ходатайством об отсрочке исполнения по четырем пунктам. Получив отказ, агрокомплекс обратился в суд.
В иске руководство указало, что не может устранить нарушение по условию специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух до 3 февраля 2022 года, так как обнаружило расхождения проверяющих со своими данными и проводит свою экспертизу.
Срок на подготовку санитарно-эпидемиологического заключения и рассмотрение проекта ПДВ составляет 50 рабочих дней, это почти 2,5 месяца. Получается, что из отведенных для устранения нарушения трех месяцев на это остается всего 10 рабочих дней, что сделать невозможно, значится в документации суда.
Также до 1 апреля 2022 года предприятие должно было получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Но этого агрокомплекс также не может сделать, так как Росприроднадзор приостановил регистрацию агрохимиката «удобрение органическое».
Поэтому ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» заключило договор на проведение научно-исследовательской работы по установлению биологической эффективности агрохимиката на основе жидкой и твердой фракций бесподстилочного свиного навоза. Ориентировочный срок окончания работ по включению агрохимиката в Государственный каталог пестицидов — 2020–2025 годы.
Кроме того, Росприроднадзор предписал предприятию согласовать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ до 03 февраля 2022 года. В иске агрокомплекс заявил, что не может этого сделать, так как в январе 2022 года руководство решило разработать новый проект нормативов и заключило договор на согласование плана с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Это занимает не менее четырех месяцев.
В соответствии с седьмым пунктом предписания ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» до 3 февраля 2022 года необходимо было устранить нарушение по обезвреживанию, утилизации, транспортировке свежего свиного навоза и его жидкой и твердой фракций.
Однако для этого было необходимо положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию: «Система переработки и использования навоза». Отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение выдано по причине недостатков экспертного заключения специалистов Роспотребнадзора. При повторной экспертизе агрокомплекс получил положительное заключение и 7 февраля 2022 года подал документы в Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора о переоформлении лицензии. Поэтому необходимый срок устранения нарушения составляет восемь месяцев.
Суд полностью удовлетворил иск ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» и признал недействительными четыре пункта предписания Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об устранении нарушений.
Напомним, в отношении ООО «Агрокомплекс горноуральский» Пригородная прокуратура проводит проверку после того, как жители поселка пожаловались на фекальный запах воды в домах. Оказалось, что с полей, на которые предприятие много лет сливает навоз, произошел подсос отходов в водоотводную трубу. Из-за этого в поселке долгое время не работали детские сады, а школьники были отправлены на дистант.