Биопрепараты наноцентра Мордовии используют в 11 субъектах РФ

Биопрепараты наноцентра Мордовии используют в 11 субъектах РФ
Биопрепараты наноцентра Мордовии используют в 11 субъектах РФ
Сегодня, 16:19ОбществоФото: pixabay.com
Биопрепараты Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Фонда инфраструктурных и образовательных программ начали использовать в 11 российских регионах. Они демонстрируют большую эффективность в защите растений. Препараты способствуют росту урожайности основных сельхозкультур.

По итогам испытаний, которые провели в 2021 году на полях в шести различных субъектах РФ, биологические препараты оказались очень качественными. В результате урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно увеличилась на 12-20%, сои – на 26%. В этом году исследователи продолжат испытания новых биопрепаратов для свеклы, подсолнечника и остальных сельскохозяйственных культур. Об этом пишет newsnn.ru.

Специальные бактерии, входящие в состав выведенных на рынок биопрепаратов, играют ключевую роль в их эффективности. Бактерии негативно влияют на развитие возбудителей заболеваний растений. Отметим, что эти полезные микроорганизмы влияют на иммунитет растения через опосредованное оздоровление ризосферы, что позитивно сказывается на структуре урожая.

Биопрепараты наноцентра Мордовии демонстрируют эффективность действия, что дает заметный экономический эффект. Сельхозпроизводители теперь зарабатывают дополнительно в среднем 5 500 рублей с 1 га в сравнении с участками, которые обрабатывают традиционными методами, сообщил глава направления «Биотехнологии» наноцентра Мордовии Денис Киселев.

Он добавил, что в нынешнем году центр серьезно расширил географию присутствия своих биопрепаратов – сейчас его ученые взаимодействуют с 11 регионами Европейской России (шесть регионов Поволжья, Воронежская и Липецкая области, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика).

По словам сотрудников Минсельхоза РФ, экспорт продукции АПК за прошлый год составил 36,8 миллиарда долларов, или 69,3 миллиона тонн, что стало абсолютным рекордом. По прогнозам, в следующие девять лет данный показатель превысит 47 миллиардов долларов. Вложение денег в современные и перспективные биотехнологии, обеспечивающие рост производительности АПК, в последующие годы будет особенно актуальным.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы