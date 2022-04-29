Биопрепараты наноцентра Мордовии используют в 11 субъектах РФ

По итогам испытаний, которые провели в 2021 году на полях в шести различных субъектах РФ, биологические препараты оказались очень качественными. В результате урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно увеличилась на 12-20%, сои – на 26%. В этом году исследователи продолжат испытания новых биопрепаратов для свеклы, подсолнечника и остальных сельскохозяйственных культур. Об этом пишет newsnn.ru.
Специальные бактерии, входящие в состав выведенных на рынок биопрепаратов, играют ключевую роль в их эффективности. Бактерии негативно влияют на развитие возбудителей заболеваний растений. Отметим, что эти полезные микроорганизмы влияют на иммунитет растения через опосредованное оздоровление ризосферы, что позитивно сказывается на структуре урожая.
Биопрепараты наноцентра Мордовии демонстрируют эффективность действия, что дает заметный экономический эффект. Сельхозпроизводители теперь зарабатывают дополнительно в среднем 5 500 рублей с 1 га в сравнении с участками, которые обрабатывают традиционными методами, сообщил глава направления «Биотехнологии» наноцентра Мордовии Денис Киселев.
Он добавил, что в нынешнем году центр серьезно расширил географию присутствия своих биопрепаратов – сейчас его ученые взаимодействуют с 11 регионами Европейской России (шесть регионов Поволжья, Воронежская и Липецкая области, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика).
По словам сотрудников Минсельхоза РФ, экспорт продукции АПК за прошлый год составил 36,8 миллиарда долларов, или 69,3 миллиона тонн, что стало абсолютным рекордом. По прогнозам, в следующие девять лет данный показатель превысит 47 миллиардов долларов. Вложение денег в современные и перспективные биотехнологии, обеспечивающие рост производительности АПК, в последующие годы будет особенно актуальным.