Биопрепараты наноцентра Мордовии используют в 11 субъектах РФ

По итогам испытаний, которые провели в 2021 году на полях в шести различных субъектах РФ, биологические препараты оказались очень качественными. В результате урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно увеличилась на 12-20%, сои – на 26%. В этом году исследователи продолжат испытания новых биопрепаратов для свеклы, подсолнечника и остальных сельскохозяйственных культур. Об этом пишет newsnn.ru.