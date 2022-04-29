Боксер Мехонцев ответил Соловьеву на его высказывания об екатеринбуржцах

Боксер Мехонцев ответил Соловьеву на его высказывания об екатеринбуржцах
Боксер Мехонцев ответил Соловьеву на его высказывания об екатеринбуржцах
Сегодня, 13:04ОбществоФото: страница Владимира Соловьева Вконтакте
На высказывания об Екатеринбурге и его жителях телеведущего Владимира Соловьева отреагировал олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

Он заявил, что Соловьев уже «сошел с ума». Он предположил, что ведущий не удовлетворен своими семинарами, которые проводил в Екатеринбурге. Весь город, по словам боксера, был увешан плакатами «Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым».

Так вот, приезжайте в Екатеринбург, на Урал. Мы вас научим, что такое по-настоящему жесткие переговоры, сказал в своем обращении Егор Мехонцев.

Напомним, телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач жестко высказался об Екатеринбурге и его жителях. На его слова отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, бывший глава региона Эдуард Россель, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
конфликтбоксерВладимир СоловьевЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы