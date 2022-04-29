Боксер Мехонцев ответил Соловьеву на его высказывания об екатеринбуржцах

Он заявил, что Соловьев уже «сошел с ума». Он предположил, что ведущий не удовлетворен своими семинарами, которые проводил в Екатеринбурге. Весь город, по словам боксера, был увешан плакатами «Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым».