Число изнасилований в Нижнем Тагиле за три года выросло почти в 4 раза

Число изнасилований в Нижнем Тагиле за три года выросло почти в 4 раза
Число изнасилований в Нижнем Тагиле за три года выросло почти в 4 раза
Сегодня, 09:03ОбществоФото: pixabay.com
За три года количество изнасилований в Нижнем Тагиле стало выше почти в четыре раза, сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Так, в 2019 году в городе было зарегистрировано всего 8 случаев изнасилований. Уже в 2020 году таких преступлений выявлено 12. В 2021 году число изнасилований возросло до 30.

Всего в Свердловской области за три года зафиксировано 659 случаев изнасилования. В 2019 году их было 181, в 2020 — 151, а в 2021 году — 326.

Каждое из данных преступлений попадает под статью 131 УК РФ (Изнасиловние). Она предполагает наказание в виде лишения свободы от трех лет вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, с начала 2022 года зарегистрировано уже три случая изнасилования подростков в Нижнем Тагиле. 12 марта на Вагонке ранее судимый мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку. 15 марта стало известно об еще одном надругательстве. Пьяный мужчина в центре города изнасиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы. В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело.

О третьем случае стало известно 27 марта. Два жителя Вагонки были задержаны по подозрению в изнасиловании четверых девочек. Один из мужчин приходился им отцом, а второй — крестным.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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