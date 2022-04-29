Число требующих ремонта старых школ сократится до 8 к 2023 году в Нижнем Тагиле

Всего в городе работает 65 общеобразовательных организаций. Из них 10 в 2021 году были со степенью износа более 70%.
К 2023 году общеобразовательных учреждений с большой степенью износа станет восемь, так как в этом году капитально отремонтируют школы № 23 и 48, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Численность преподавателей в образовательных учреждениях с 2020 по 2021 год снизилась на семь человек и составила 2 596 учителей. Число школьников за год, наоборот, выросло на 259 учащихся (39 808 тагильчан в 2021 году).
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле работает семь дошкольных организаций, в которые входят 146 детских садов. Учреждения могут посещать 21 384 ребенка.
Напомним, к 2025 году в Нижнем Тагиле планируется построить пять новых детских садов в разных районах города. Они смогут принять 1 050 воспитанников.