Число требующих ремонта старых школ сократится до 8 к 2023 году в Нижнем Тагиле

Число требующих ремонта старых школ сократится до 8 к 2023 году в Нижнем Тагиле
Число требующих ремонта старых школ сократится до 8 к 2023 году в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:35ОбществоФото: 1MI
К 2023 году в Нижнем Тагиле останется 8 школ, степень износа которых составляет более 70%.

Всего в городе работает 65 общеобразовательных организаций. Из них 10 в 2021 году были со степенью износа более 70%.

К 2023 году общеобразовательных учреждений с большой степенью износа станет восемь, так как в этом году капитально отремонтируют школы № 23 и 48, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Численность преподавателей в образовательных учреждениях с 2020 по 2021 год снизилась на семь человек и составила 2 596 учителей. Число школьников за год, наоборот, выросло на 259 учащихся (39 808 тагильчан в 2021 году).

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле работает семь дошкольных организаций, в которые входят 146 детских садов. Учреждения могут посещать 21 384 ребенка.

Напомним, к 2025 году в Нижнем Тагиле планируется построить пять новых детских садов в разных районах города. Они смогут принять 1 050 воспитанников.

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