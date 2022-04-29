Игорь Шкрадюк по решению суда вернет 300 тысяч рублей за экоэкспертизу в Баранчинском

Суд не удовлетворил кассацию специалиста из ярославского «Центра охраны дикой природы» Игоря Шкрадюка. И теперь эксперт обязан будет вернуть 300 тысяч рублей за некачественную экологическую экспертизу, которую он делал по Волковскому карьеру для жителей поселка Баранчинский.

Инициативная группа поселка Баранчинский заключила с Игорем Шкрадюком договор, по которому он должен был провести ряд независимых экспертиз по выработке нового месторождения на Волковском карьере. Деньги в размере 300 тысяч рублей были переведены эксперту со счета общественного движения «Гражданский патруль», которое оказывало помощь баранчинцам в решении спорных вопросов по карьеру. Потому именно ОД выступало истцом в суде. В конце 2020 года в «Гражданский патруль» обратились жители поселка Баранчинский с просьбой помочь им в организации и проведении общественной экологической экспертизы. Вокруг них уже крутился рой экологов, которые за большие деньги обещали помочь решить их проблемы, и люди им поверили и даже нашли деньги на проведение экспертизы. В задачу нашей организации входило заключение договора и юридическое сопровождение всего этого процесса. Эколог Шкрадюк Игорь Эдуардович запросил за свою работу 300 тысяч рублей. При чем деньги он попросил сразу и все,рассказал председатель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Однако, по словам Антонова, Игорь Шкрадюк не торопился делать экспертизу и оттягивал сроки. К марту он все-таки ее выполнил, но не в полном объеме, так как Шкрадюку не удалось запросить полную проектную документацию. Все попытки «Гражданского патруля» разорвать договор и вернуть деньги успехом не увенчались. Тогда общественное движение обратилось в суд. «Где деньги — неизвестно». Баранчинцы не получили от ученого заявленных экоэкспертиз Судебный процесс длился больше года, и суд встал на сторону истца, обязав Шкрадюка вернуть 300 тысяч рублей. Эксперт пытался оспорить это решение в высших инстанциях. 26 апреля суд, рассмотрев кассационную жалобу Шкрадюка, отказал в ее удовлетворении, следовательно, решение устояло. Я хочу поздравить всех жителей поселка Баранчинский. Все деньги, которые вернет Шкрадюк, будут потрачены на защиту их прав на благоприятную среду,сообщил Ростислав Антонов. Напомним, заключением договора с Игорем Шкрадюком занималась тагильчанка Алена Шулепова, которая стала членом инициативной группы жителей поселков Баранчинский, Орулиха и коллективных садов № 8 на стадии сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы. Таким образом, она вызвалась помочь своей подруге Алисе Косаревой, семья которой или она сама является владелицей сада в СНТ № 8. Шулепова завоевала доверие жителей Баранчинского и открыла на свое имя электронный кошелек для сбора денег. В последствии девушку исключили из инициативной группы за потерю доверия. Шулепова, по словам местных жителей, не предоставляла полный отчет о количестве собранных денег. А после исключения вернула обратно лишь малую их часть. «Мы все ей поверили». Как баранчинцы лишились части собранных денег на экоэкспертизу

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