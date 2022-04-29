Инновационный сервис «Европротокол онлайн» доступен клиентам Страхового Дома ВСК

Страховой Дом ВСК — первый страховщик, предлагающий участникам ДТП параллельно оформить извещение об аварии с двух телефонов. Для этого надо скачать приложение «ВСК Страхование» и воспользоваться опцией «Европротокол онлайн».

Ранее также можно было оформить ДТП в онлайн-режиме. Правда, для этого нужно было скачивать приложение Российского союза автостраховщиков «Помощник ОСАГО». При этом данные вводились не параллельно (с двух смартфонов), а поочередно. Новый сервис доступен в приложениях «Помощник ОСАГО» и «ВСК Страхование», сообщает newsnn.ru. Расширенная версия приложения ВСК дает клиентам компании возможность получить страховое возмещение до 400 000 рублей. Если оформлялся бумажный протокол, то возмещение составляет 100 000 рублей. После оформления ДТП дистанционным способом можно покинуть место происшествия. Это снижает вероятность вовлечения в ДТП новых автомобилей и вероятность образования пробок. Приложение «ВСК Страхование» не требует участия представителей ГИБДД для оформления аварии. Это, а также другие преимущества сокращают время оформления. Помимо этого, можно использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и каско. Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина заявила, что сейчас страховщики ждут изменения в законе об ОСАГО. После него клиенты получат возможность для дистанционного урегулирования. Глава РСА Игорь Юргенс отметил, что наиболее актуальны сервисы для быстрого дистанционного оформления ДТП в крупных городах. Именно там пробки являются ежедневной неприятной реальностью. Юргенс назвал оформление ДТП в мобильном приложении очередным шагом навстречу водителям. Для них это означает также более простой процесс получения выплат по полисам каско. Напомним: приложение «Помощник ОСАГО» работает с ноября 2019 года. На сегодняшний день оно было скачано примерно 400 000 раз.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter