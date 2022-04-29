Названа причина прекращения захоронения на кладбище в селе Покровское под Тагилом

Захоронение в селе Покровское под Тагилом приостановили после проверки Пригородной районной прокуратуры, по результатам которой ведомство привлекло к административной ответственности МКУ «Служба пригородных кладбищ».

В администрации ГГО отметили, что хоронить умерших на кладбище севернее села Покровское запретили только на части территории — центральную часть по-прежнему предоставляют для погребения. После предписания прокурора местным властям необходимо расширить участок, благоустроить подъезды к нему и сменить категорию земли. Все работы по благоустройству, которым занимается «Управление хозяйством ГГО», администрация округа планирует завершить к маю 2022 года, но при одном условии — наличии денежных средств, сообщил 8 апреля редакции TagilCity.ru исполняющий обязанности главы округа Александр Гудач. В противном случае захоронение не возобновят, так как сделать это возможно только после передачи земли «Службе пригородных кладбищ». Право бессрочного пользования МКУ «Управление хозяйством ГГО» земельным участком с кадастровым номером 66:19:2701003:386 планируется прекратить после окончания мероприятия по проектированию подъездных путей к кладбищу, то есть в мае–июне 2022 года. Передача земельного участка МКУ «Служба пригородных кладбищ» будет осуществлена только после изменения категории земель, констатировал в беседе с редакцией TagilCity.ru Александр Гудач. Кладбище в селе Покровское Фото: TagilCity.ru Напомним, администрация ГГО передала «Управлению городским хозяйством» земельный участок до прокурорской проверки — 16 марта 2022 года. Цель даного решения, со слов главы ГГО Дмитрия Летникова, стала необходимость в расширении земельного участка.

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