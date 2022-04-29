РЭО: Регионы УФО, ДФО, СФО стали лидерами ГЧП в сфере обращения с ТКО

Согласно подсчетам компании, концессия формирует 1,65 рубля налогов в бюджет на рубль инвестиций. Строительство всех необходимых объектов в рамках федерального проекта может гарантировать создание 50 тысяч рабочих мест, сообщает mkset.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что многие регионы подписали кредитные соглашения с плавающей процентной ставкой, которая привязана к ключевой. Однако последовавший рост ставок не отразился на тарифах, что создало явные риски для инвесторов. При этом, заметил Буцаев, включение механизма рефинансирования предполагает использование средств от размещения облигаций. Финансовая поддержка реализации проекта при замещении банковского финансирования снижает вероятность его вступления в критическую фазу. Это позволяет рефинансировать ранее выделенный кредит, чтобы оптимизировать тарифные последствия и исключить риски для проекта, подвел итог глава РЭО.
Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов, в свою очередь, одобрил готовность Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов внедрять у себя инновационные формы ГЧП и деловые инициативы. Тихонов обратил внимание на то, что на этих территориях есть немало квалифицированных участников рынка, не боящихся ответственности, с которой сопряжено подписание концессионных соглашений. В качестве примера он привел «Корпорацию СТС» — лидера по работе с концессиями в вышеупомянутом макрорегионе.