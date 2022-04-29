РЭО: Регионы УФО, ДФО, СФО стали лидерами ГЧП в сфере обращения с ТКО

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов, в свою очередь, одобрил готовность Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов внедрять у себя инновационные формы ГЧП и деловые инициативы. Тихонов обратил внимание на то, что на этих территориях есть немало квалифицированных участников рынка, не боящихся ответственности, с которой сопряжено подписание концессионных соглашений. В качестве примера он привел «Корпорацию СТС» — лидера по работе с концессиями в вышеупомянутом макрорегионе.