Ретропоезд «Эшелон победы» прибудет в Нижний Тагил 10 мая

Поезд на паровозной тяге начнет движение 30 апреля в Перми. Всего будет сделано 27 остановок в различных городах Пермского края, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО-Югре.
На вокзалах будут проводиться театрализованные представления, митинги и концерты. В составе поезда отреставрированные вагоны времен Великой Отечественной войны.
Напомним, в 2021 году ретропоезд останавливался в Нижнем Тагиле 5 мая. На перроне железнодорожного вокзала собрались сотни тагильчан и состоялось представление о начале ВОВ. Тагильчане смогли осмотреть вагон-теплушку, медицинский вагон, орудия на открытых платформах.