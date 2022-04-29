Ретропоезд «Эшелон победы» прибудет в Нижний Тагил 10 мая

Ретропоезд «Эшелон победы» прибудет в Нижний Тагил 10 мая
Ретропоезд «Эшелон победы» прибудет в Нижний Тагил 10 мая
Сегодня, 15:46ОбществоФото: TagilCity.ru
Ретропоезд «Эшелон победы» приедет на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила 10 мая в 10.00. Стоянка состава продлится до 16.00.

Поезд на паровозной тяге начнет движение 30 апреля в Перми. Всего будет сделано 27 остановок в различных городах Пермского края, Свердловской и Тюменской областях и ХМАО-Югре.

На вокзалах будут проводиться театрализованные представления, митинги и концерты. В составе поезда отреставрированные вагоны времен Великой Отечественной войны.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в 2021 году ретропоезд останавливался в Нижнем Тагиле 5 мая. На перроне железнодорожного вокзала собрались сотни тагильчан и состоялось представление о начале ВОВ. Тагильчане смогли осмотреть вагон-теплушку, медицинский вагон, орудия на открытых платформах.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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