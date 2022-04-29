Тагильчане готовы раскошелиться ради своих питомцев

Подписчики TagilCity.ru во ВКонтакте начали предлагать альтернативные способы решения проблемы с подорожанием кормов для животных и перебоями в поставках в Нижнем Тагиле. При этом, оппоненты разделились на два лагеря — приверженцы натуральной пищи и профессиональных кормов известных марок.
Согласно итогам голосования, 31% опрошенных подписчиков готовы переплачивать за корма для своих животных.
Это же мой любимка. Чего не сделаешь ради любимого котика. Пойдешь и купишь дорогой корм, написала в комментариях наша подписчица Дарья.
Другой постоянный читатель TagilCity.ru Эдуард ответил тагильчанке, что кормить животное лучше натуральным кормом, а свою кошку девушка избаловала и приучила есть премиум корма.
Да потому, что вы его приучили к той [корму, прим. ред.]. Уверяю, есть захочет — съест всё, парировал мужчина.
При этом среди опрошенных только 18% кормят своих питомцев натуральной едой, а 6% респондентов отказались от готовых кормов в пользу «натуралки». Некоторые читатели вспоминают тот период, когда кормов для животных еще не было в России, поэтому питомцы ели любую еду.
У дядьки кошка ела всё: и речную рыбу, и грибной суп. Никаких кормов тогда ещё не было (80-е годы). Прожила 18 лет,написал в комментариях Дмитрий.
Некоторые читатели рассказали, что перевели своих питомцев на более экономичные марки — среди опрошенных таких ответов 25%. Некоторые респонденты нашли аналоги среди той же марки корма, но в другой линейке, которая до сих пор представлена на тагильских прилавках.
Не хватает ещё варианта. Можно и втридорога не покупать и на более экономичный не переходить, а подобрать аналогичный, близкий по составу. За те же деньги,поделилась Екатерина.
Изначально недорогими и доступными марками кормили своих питомцев 20% опрошенных подписчиков.
Также тагильчане поделились в комментариях, что их питомцы начинают болеть после перехода с корма одной марки на другую, а у некоторых животных такие перемены могут стоить жизни.
У моей свекрови мейн-кун, и он из-за питания неправильного у неё тоже заболел, только ещё более страшной болезнью, мочекаменной болезнью… Чуть не помер, она тысяч 15 минимум на его лечение грохнула, но слава богу, кот жив и здоров, написала Татьяна.
Приверженцы профессиональных кормов при этом настаивают, что обычная «человеческая» еда не подходит животным. В кормах, разработанных с ветеринарами, присутствует необходимый баланс веществ, важных для питомцев.