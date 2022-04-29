Тагильчане готовы раскошелиться ради своих питомцев

После подорожания кормов и сложностей с поставкам большинство читателей TagilCity.ru поделились, что готовы переплачивать за привычные марки ради своего спокойствия и счастья своих питомцев. При этом жителей Нижнего Тагила, перешедших на более экономичные корма, тоже не мало. А в комментариях даже началась дискуссия.

Подписчики TagilCity.ru во ВКонтакте начали предлагать альтернативные способы решения проблемы с подорожанием кормов для животных и перебоями в поставках в Нижнем Тагиле. При этом, оппоненты разделились на два лагеря — приверженцы натуральной пищи и профессиональных кормов известных марок. Согласно итогам голосования, 31% опрошенных подписчиков готовы переплачивать за корма для своих животных. Это же мой любимка. Чего не сделаешь ради любимого котика. Пойдешь и купишь дорогой корм, написала в комментариях наша подписчица Дарья. Другой постоянный читатель TagilCity.ru Эдуард ответил тагильчанке, что кормить животное лучше натуральным кормом, а свою кошку девушка избаловала и приучила есть премиум корма. Да потому, что вы его приучили к той [корму, прим. ред.]. Уверяю, есть захочет — съест всё, парировал мужчина. Зоомагазины Нижнего Тагила испытывают трудности с поставками кормов для животных При этом среди опрошенных только 18% кормят своих питомцев натуральной едой, а 6% респондентов отказались от готовых кормов в пользу «натуралки». Некоторые читатели вспоминают тот период, когда кормов для животных еще не было в России, поэтому питомцы ели любую еду. У дядьки кошка ела всё: и речную рыбу, и грибной суп. Никаких кормов тогда ещё не было (80-е годы). Прожила 18 лет,написал в комментариях Дмитрий. Некоторые читатели рассказали, что перевели своих питомцев на более экономичные марки — среди опрошенных таких ответов 25%. Некоторые респонденты нашли аналоги среди той же марки корма, но в другой линейке, которая до сих пор представлена на тагильских прилавках. Не хватает ещё варианта. Можно и втридорога не покупать и на более экономичный не переходить, а подобрать аналогичный, близкий по составу. За те же деньги,поделилась Екатерина. Изначально недорогими и доступными марками кормили своих питомцев 20% опрошенных подписчиков. Как задели санкции животный мир или будущее тагильских питомцев Также тагильчане поделились в комментариях, что их питомцы начинают болеть после перехода с корма одной марки на другую, а у некоторых животных такие перемены могут стоить жизни. У моей свекрови мейн-кун, и он из-за питания неправильного у неё тоже заболел, только ещё более страшной болезнью, мочекаменной болезнью… Чуть не помер, она тысяч 15 минимум на его лечение грохнула, но слава богу, кот жив и здоров, написала Татьяна. Приверженцы профессиональных кормов при этом настаивают, что обычная «человеческая» еда не подходит животным. В кормах, разработанных с ветеринарами, присутствует необходимый баланс веществ, важных для питомцев.

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