Травматизм персонала вырос на предприятиях Нижнего Тагила в 2021 году

За 2021 год 78 человек пострадали от травм в различных организациях Нижнего Тагила. При этом в 2020 году на предприятиях были травмированы 73 работника.

Из общего числа пострадавших в 2021 году 15 женщин, а в 2020 году травмировались на работе 28 тагильчанок. Соответственно, доля мужчин увеличилась на 10% от общего числа пострадавших. На промышленных предприятиях Нижнего Тагила травматизм также увеличился по сравнению с 2020 годом и составил 0,02 пострадавших на 1000 работающих. В 2021 году на производстве было зафиксировано девять тяжелых несчастных случаев, а в 2020 — семь. Причины травмирования работников более чем в половине случаев носят организационный характер: неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении безопасным приемам труда, нарушение трудовой и производственной дисциплины, сообщает фонд социального страхования. Напомним, в конце февраля 2021 года на ЕВРАЗ НТМК в конверторном цехе погиб рабочий, который спрыгнул из загоревшегося крана с 25-метровой высоты. Мужчина пытался доехать до посадочной площадки, но возгорание было сильное. В 2022 году уже также произошел случай смертельного травмирования на территории «Уралвагонзавода». Работник подрядной организации сорвался с высоты и умер от полученных повреждений. Рабочий погиб после падения с высоты на УВЗ в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter