Травматизм персонала вырос на предприятиях Нижнего Тагила в 2021 году

Травматизм персонала вырос на предприятиях Нижнего Тагила в 2021 году
Травматизм персонала вырос на предприятиях Нижнего Тагила в 2021 году
Сегодня, 14:17ОбществоФото: pixabay.com
За 2021 год 78 человек пострадали от травм в различных организациях Нижнего Тагила. При этом в 2020 году на предприятиях были травмированы 73 работника.

Из общего числа пострадавших в 2021 году 15 женщин, а в 2020 году травмировались на работе 28 тагильчанок. Соответственно, доля мужчин увеличилась на 10% от общего числа пострадавших.

На промышленных предприятиях Нижнего Тагила травматизм также увеличился по сравнению с 2020 годом и составил 0,02 пострадавших на 1000 работающих. В 2021 году на производстве было зафиксировано девять тяжелых несчастных случаев, а в 2020 — семь.

Причины травмирования работников более чем в половине случаев носят организационный характер: неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении безопасным приемам труда, нарушение трудовой и производственной дисциплины, сообщает фонд социального страхования.

Напомним, в конце февраля 2021 года на ЕВРАЗ НТМК в конверторном цехе погиб рабочий, который спрыгнул из загоревшегося крана с 25-метровой высоты. Мужчина пытался доехать до посадочной площадки, но возгорание было сильное. В 2022 году уже также произошел случай смертельного травмирования на территории «Уралвагонзавода». Работник подрядной организации сорвался с высоты и умер от полученных повреждений.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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