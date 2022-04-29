В Просветительских играх участвуют десятки тысяч школьников

Несколько десятков тысяч старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений из всех регионов РФ завершают участие в региональном этапе первых общероссийских Просветительских игр. Победители, которых выберут в первой декаде мая, отправятся в столицу на финальные соревнования.

Программа регионального этапа игр включает в себя восемь соревнований по шести трекам, пишет tass.ru. Самое главное направление — «Социальная ответственность» — состоит из двух этапов. Первый из них проводится при участии платформы добрых дел ДОБРО.РФ, где ребята выбирают добрые дела, которые потом совершают в рамках конкурсного задания. Больше всего школьникам нравятся поручения, связанные с городской средой. В числе других популярных направлений Просветительских игр — Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ и акция «Весенняя неделя добра», в ходе которой участники получают возможность оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Также ребята с удовольствием выполняли задания в рамках экологической повестки: участвовали в субботниках и экологических акциях. Четвертой по популярности стала патриотическая тематика, включающая в себя участие в акции «Георгиевская ленточка», волонтерское сопровождение «Бессмертного полка» и парада Победы. А пятым востребованным направлением стало творчество с программой «Студенческая весна». В Просветительских играх, организованных Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, участвуют ребята из всех 85 регионов страны. Больше всего участников, как сообщают организаторы, зарегистрировано из Московской, Белгородской, Архангельской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Оренбургской, Волгоградской и Брянской областей. Выполняя задания игр, участники собирают баллы в личный рейтинг, и в первой декаде мая от каждого региона будет отобрано шесть победителей. Из участников-лидеров будут сформированы команды для выступления на финальных состязаниях в Москве. Юным россиянам в составе 88 команд предстоит соревнование по интеллектуальным и спортивным направлениям, которое пройдет в период с 17 по 19 мая на ВДНХ в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

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