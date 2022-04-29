В Свердловскую область мечтает переехать 1% россиян

В Свердловскую область мечтает переехать 1% россиян
В Свердловскую область мечтает переехать 1% россиян
Сегодня, 16:04ОбществоФото: piqsels.com
Свердловская область вошла в топ-15 регионов Российской Федерации для переезда.

Представители сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter выяснили, что в Свердловскую области готовы перебраться насовсем 1% граждан страны. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Жители Пермского края чаще других соглашаются на переезд на Средний Урал. Таких в регионе 5%. По 3% населения Воронежской и Ленинградской областей тоже рассматривают подобную возможность. В Новосибирской и Челябинской областях по 2% жителей не против переехать в Свердловскую область. О том же думает по 1% населения Москвы и Кубани.

В большинстве своем за Урал стремятся бухгалтеры и менеджеры по персоналу (по 3%), юристы, эксперты по продажам и специалисты производств (по 2%), айтишники, работники транспорта и маркетологи (по 1% в каждом случае).

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