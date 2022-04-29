Вице-президент ТПП Чубаров предложил ввести «патентные каникулы» на 3 года

Как сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин, американские и европейские патентные ведомства на время остановили взаимодействие с Роспатентом. В результате это создало определенные трудности для отечественных и иностранных правообладателей. В связи с этим последовала ответная мера РФ - Минюст утвердил приказ о параллельном импорте по конкретной номенклатуре для компаний, которые не покинули РФ, и это пока вызывает много вопросов. Сергей Катырин добавил, что не хотелось бы терять компании, которые остались и намерены и дальше продолжать свою работу в России.
С целью поддержки российского предпринимательства на мероприятии было предложено упростить процедуру регистрации лицензионных соглашений по товарным знакам. Кроме того, решили отменить НДС по отношению к подрядным работам и на 50% сократить сумму пошлины для производителей социально значимых товаров.
По словам вице-президента ТПП России Вадима Чубарова, возможно введение патентных каникул на три года с целью защитить российский бизнес.
В судах активно растет и число споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, – около 15% ежегодно.
Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова считает, что это положительная тенденция, связанная с увеличением доверия к судебной системе в процессе рассмотрения подобных споров.
Однако большинство споров связано с вбросом исков правообладателями о взыскании компенсации. Часто это иски на небольшие суммы, для того чтобы дело рассматривалось по упрощенной процедуре. Известно, что в текущем году по регионам подобного рода вбросы идут по 700 исков одновременно.
Предложения, озвученные на форуме, направят в виде резолюции в Совфед, Всемирную организацию интеллектуальной собственности и в другие органы госвласти.