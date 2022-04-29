Вице-президент ТПП Чубаров предложил ввести «патентные каникулы» на 3 года

Как сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин, американские и европейские патентные ведомства на время остановили взаимодействие с Роспатентом. В результате это создало определенные трудности для отечественных и иностранных правообладателей. В связи с этим последовала ответная мера РФ - Минюст утвердил приказ о параллельном импорте по конкретной номенклатуре для компаний, которые не покинули РФ, и это пока вызывает много вопросов. Сергей Катырин добавил, что не хотелось бы терять компании, которые остались и намерены и дальше продолжать свою работу в России.