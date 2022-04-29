Заморозки до -5 градусов ожидаются в майские выходные в Нижнем Тагиле

В первые дни мая синоптики в Нижнем Тагиле прогнозируют прохладные дни и ночные заморозки до -5 градусов.

Днем температура воздуха будет не выше +8-10 градусов. Осадки возможны, но их выпадение маловерятно, сообщила синоптик регионального гидрометцентра Галина Шипоренко ИА «Все новости». 29 апреля температура воздуха достигнет +7 градусов. 30 апреля и 1 мая ожидается переменная облачность температурой до +10, ветер северо-западный. 2 мая возможна также переменная облачность. Температура воздуха ночью понизится до -1 градуса, а днем достигнет +8 градусов. К середине следующей недели температура повысится до +14-16 градусов. Напомним, 27 апреля 2022 года в Екатеринбурге прошли ливни и штормовый ветер. В результате непогоды оказалось сломано одно дерево и залит балкон в жилой многоэтажке. Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила

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