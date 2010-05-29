Граффитчики разрисовали вагон электрички (фото)

К середине дня на перроне собрались десятки поклонников граффити. Некоторые из них сопровождают омича уже второй день, наблюдая за его творчеством.

К полудню райтеры закончили работу над одним из бортов вагона, изобразив на нем растительный рисунок с цветами, травами, гусеницей и бабочкой. В дальнейшем им предстояло нанести на второй борт индустриальный рисунок со словом «Future» (будущее). Эскизы рисунков были согласованы с руководством Свердловского филиала ОАО «РЖД».

Художникам не хватило 70 баллончиков с краской — в разгар работы на станцию была доставлена очередная партия материалов. Для завершения работы им потребуется более 100 баллончиков и до десяти рулонов малярного скотча.

Мероприятие посетил солист группы «Смысловые галлюцинации», член Общественной палаты Свердловской области Сергей Бобунец. «Это большая победа молодежи. Лично я хотел бы чаще наблюдать в Екатеринбурге разрисованные пассажирские вагоны и «товарняки». О фестивале «Стенограффия»я слышал давно, и был приятно удивлен тем фактом, что власти разрешили провести в городе мероприятие такого масштаба», — сообщил музыкант.