Для выпускников из замещающих семей организовали настоящий праздник

Выпускники сих приемными родителями окунутся в атмосферу сюрпризов и веселья. Учащиеся горно-металлургическогоколледжа приготовили специальную концертную программу. На встрече также будутвыступать руководители предприятий города, которые оказывают благотворительнуюпомощь замещающим семьям

По даннымАдминистрации города, всего в 2012 году в управлении социальной защитынаселения по Ленинскому району выпускается 12 юношей и девушек из 11 замещающихсемей.