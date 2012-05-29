Для выпускников из замещающих семей организовали настоящий праздник
29 мая 2012, 09:46Общество
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Уже завтра, 30 мая, состоится праздник для выпускников из замещающих семей 2012 года. Мероприятие пройдет в читальном зале Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых. Организаторами выступили управление социальной защиты населения ленинского района.
Выпускники сих приемными родителями окунутся в атмосферу сюрпризов и веселья. Учащиеся горно-металлургическогоколледжа приготовили специальную концертную программу. На встрече также будутвыступать руководители предприятий города, которые оказывают благотворительнуюпомощь замещающим семьям
По даннымАдминистрации города, всего в 2012 году в управлении социальной защитынаселения по Ленинскому району выпускается 12 юношей и девушек из 11 замещающихсемей.
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