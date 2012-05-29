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Для выпускников из замещающих семей организовали настоящий праздник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для выпускников из замещающих семей организовали настоящий праздник

29 мая 2012, 09:46Общество
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