Фотошпионы опубликовали снимки обновленного Skoda Yeti

Сверху ее венчает широкая пластина, также покрытая хромом. Похожее дизайнерское решение можно увидеть на новом бюджетном седане Skoda Rapid. Нижняя часть заднего бампера и оптика также будут обновлены. Небольшие изменения ожидают и салон кроссовера. Кроссовер Skoda Yeti продается в России с 1,2- и 1,8-литровыми двигателями мощностью 105 и 152 лошадиные силы соответственно. Машина комплектуется как «механикой», так и «роботизированной» трансмиссией DSG с двумя сцеплениями. Цены на модель варьируются от 739 тысяч рублей до 1 миллиона 89 тысяч рублей. В апреле 2012 года в России начали продавать Yeti с 1,4-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 122 лошадиные силы, и шестиступенчатой механической коробкой передач.