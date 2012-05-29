Маршрутки в глазах россиян оказались опаснее самолетов
29 мая 2012, 10:52ОбществоРОман БОТов
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Россияне считают маршрутное такси более опасным видом транспорта, чем самолет или метро, установило исследование ВЦИОМ. Подробности опроса приводит «РБК». По мнению респондентов, самым безопасным видом транспорта является поезд дальнего следования (58 процентов).
За ним в списке следуют трамвай (53 процента), электричка (52 процента), метро (48 процентов), троллейбус (46 процентов), автобус (38 процентов), пригородный и междугородний автобус (33 процента), а также самолет (26 процентов). Меньше всего доверия у россиян вызывает речной и морской транспорт (19 процентов), а также маршрутное такси (16 процентов). В ходе подобного опроса в 2011 году россияне признали наиболее безопасным транспортом трамваи и троллейбусы. Маршрутки тогда также вызвали у россиян больше всего опасений.
Фотография пользователя Serko с сайта wikipedia.org
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