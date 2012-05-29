Маршрутки в глазах россиян оказались опаснее самолетов

За ним в списке следуют трамвай (53 процента), электричка (52 процента), метро (48 процентов), троллейбус (46 процентов), автобус (38 процентов), пригородный и междугородний автобус (33 процента), а также самолет (26 процентов). Меньше всего доверия у россиян вызывает речной и морской транспорт (19 процентов), а также маршрутное такси (16 процентов). В ходе подобного опроса в 2011 году россияне признали наиболее безопасным транспортом трамваи и троллейбусы. Маршрутки тогда также вызвали у россиян больше всего опасений.