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Маршрутки в глазах россиян оказались опаснее самолетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Маршрутки в глазах россиян оказались опаснее самолетов

29 мая 2012, 10:52ОбществоРОман БОТов
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