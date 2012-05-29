Нижнетагильский филиал отделения Фонда социального страхования стал лучшим в Свердловской области
29 мая 2012, 09:32Общество
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Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подвело итоги конкурса среди своих филиалов по результатам работы за 2011 год. Победителем стал филиал № 3, расположенный в г. Нижнем Тагиле и территориально охватывающий Горнозаводской управленческий округ Свердловской области. В этом филиале зарегистрировано более 16,5 тысяч страхователей, значительная часть которых является крупными промышленными предприятиями.
Как сообщает пресс-служба Администрации города, основными критериями оценки результатов профессиональной деятельности филиалов отделения стали показатели сбора страховых взносов, уменьшение уровня задолженности, а также иные показатели работы по всем направлениям деятельности.
Управляющий региональным отделением Роза Зеленецкая в торжественной обстановке со словами благодарности за отличную работу вручила директору филиала № 3 Виктору Наговицыну Диплом победителя, сообщает официальный сайт Фонда социального страхования.
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