Россияне высказались за «раскодирование» госномеров

В частности, уже практически полностью высвободились номера с кодом региона 77 (Москва). Почему бы их не присваивать снова? Но даже в пределах одного региона администрирование этой процедуры сложно (сквозной нумерации - примечание Ленты.ру. К тому же надо гордиться своим регионом, - отметил Федоров. По оценке ГИБДД, изменение госномера позволит значительно увеличить его емкость. Например, если убрать из номера код региона, а сам номер привести к виду ММ0000ММ, то его емкость составит около ста миллионов комбинаций. Кроме того, предложенная система позволит упростить процедуру постановки новых автомобилей на учет. Между тем, 58 процентов читателей газеты предложили изменить внешний вид номерного знака автомобиля. Было высказано несколько предложений. В частности, одни читатели предложили взять за основу систему нумерации, используемую в Германии, Франции, Арабских Эмиратах или США, причем американский вариант оказался наиболее распространенным - он допускает использование любого сочетания букв и цифр. Некоторые респонденты также предложили ввести регистрационные знаки машин с использованием штрих-кода. При этом, полагают читатели Российской газеты, будут решены несколько задач, включая борьбу с коррупцией при выдаче красивых номеров. К слову, 67 процентов респондентов высказались в пользу организации легальных аукционов красивых номерных знаков и внесения этой процедуры в закон. Подготовленный ГИБДД законопроект, в настоящее время дожидающийся рассмотрения в первом чтении Госдумой России, предполагает и внесение других изменений в процедуру регистрации автомобилей. В частности, ГИБДД предложило только два повода для снятия автомобиля с учета - утилизация и вывоз за рубеж. Остальные случаи предложено квалифицировать как перерегистрацию, при которой номерной знак закрепляется за владельцем. Кроме того, Госавтоинспекция предложила разрешить россиянам ставить автомобиль на учет в любом отделении ГИБДД независимо от места регистрации. В настоящее время таким правом водители могут воспользоваться только в пределах своего региона.