Судьба Юрьева Камня может решиться в среду

По словам лидера нижнетагильских единороссов, разработка карьера открытым способом, вырубка леса – всё это может нанести непоправимый вред экологии. Евгений Куйвашев проблемой заинтересовался и тут же позвонил в Министерство природных ресурсов. Вопрос уже взят в работу, отметил Александр Маслов.