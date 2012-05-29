Судьба Юрьева Камня может решиться в среду
29 мая 2012, 10:25ОбществоЕвгения
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Судьба Юрьева Камня может решиться в среду. В этот день в Министерстве природных ресурсов пройдёт совещание по строительству в этом месте щебёночного карьера.
Как передает ИА «Все новости», секретарь нижнетагильского отделения «Единой России» Александр Маслов обсудил проблему с исполняющим обязанности губернатора Евгением Куйвашевым.
По словам лидера нижнетагильских единороссов, разработка карьера открытым способом, вырубка леса – всё это может нанести непоправимый вред экологии. Евгений Куйвашев проблемой заинтересовался и тут же позвонил в Министерство природных ресурсов. Вопрос уже взят в работу, отметил Александр Маслов.
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