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В Нижнем Тагиле состоится танцевальный мастер-класс от одного из авторов «лунной походки»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле состоится танцевальный мастер-класс от одного из авторов «лунной походки»

29 мая 2012, 18:45ОбществоВалерия Лошкарева
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