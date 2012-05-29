В Нижнем Тагиле состоится танцевальный мастер-класс от одного из авторов «лунной походки»

Танцор проведет мастер-классы, в котором объяснит базовые движения и технику стиля Popping, рассказывают в студии танца «BNS». Именно он, согласно некоторым источникам, совместно с его командой Electric Boogaloos является автором знаменитой джексоновской «лунной походки» и «кобры». В Нижний Тагил на занятия приедут представители танцевальных школ со всего Урала: Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Первоуральска, Магнитогорска, Челябинска и других городов.

Приезд Попин Пита - это значимое событие для Уральского региона, так как легенда попинга за всю танцевальную карьеру впервые будет на Урале. Сложно, на самом деле, словами передать то, что происходит на классах от танцоров такого высокого уровня. Это надо видеть! Уверен, танцевальное сообщество Урала поднимет на новый уровень свои способности и навыки благодаря занятиям с Попин Питом рассказал организатор мероприятия, преподаватель студии танца «BNS» Андрей Снейк.

Андрей рассказал, что их студия не в первый раз привозит в Нижний Тагил танцоров такого уровня. Например, в 2011 году прошел мастер-класс от Buddha Stretch (USA) по стилю хип-хоп. Организовать же предстоящую встречу удалось благодаря тому, что во время поездки на танцевальный фестиваль «Круги» в Москву Андрею удалось познакомиться с менеджером Попин Пита.