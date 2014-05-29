Четыре типа кузова для Volkswagen Jetta
29 мая 2014, 09:18ОбществоРОман БОТов
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Новое поколение модели Volkswagen Jetta, которая появится к 2017 году, будет предлагаться в четырех вариантах кузова: классический компактный седан, универсал, внедорожная версия Alltrack и купе. Новинка будет построена на платформе MQB, которая используется на Golf. Версия Alltrack получит увеличенный клиренс и пластиковый защитный обвес, схожий с обвесом на Passat Alltrack.
Какой-либо информации о купе пока нет, Неизвестно, будет ли это четырехдверка (концепт Midsize Coupe был показан в Пекине) или немцы сделают традиционное двухдверный вариант.
Напомним, что в начале 2014 года появилась перелицованная VW Jetta. Изменения коснулись форм фар головного света, решетки радиатора и переднего бампера.
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