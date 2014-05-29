Депутат предложил заменить штрафы за нарушения ПДД залогом

По мнению Костунова, залог в размере от 30 до 50 тысяч рублей может стать альтернативой существующим наказаниям, предусмотренным за вождение с поддельными номерами или без них, повторное управление автомобилем без техосмотра, а также превышение скорости. Если автомобилист совершил одно из этих правонарушений впервые, то вместо лишения прав суд может назначить ему залог на соответствующий срок – от четырех месяцев до полутора лет.

Если за этот промежуток времени водитель не будет пойман на аналогичном нарушении, то ему вернут всю сумму «при сохранении права управления автомобилем, не лишая источника дохода, связанного с наличием водительских прав». В противном случае залог будет взыскан в пользу государства, а нарушитель лишится водительского удостоверения. По мнению Костунова, такая практика будет способствовать профилактике нарушений ПДД, а также уменьшит уровень коррупции в ГИБДД.

«Человек отдает 50 тысяч на время лишения прав от четырех месяцев до 1,5 года. В случае повторного нарушения человек теряет и деньги, и права. Таким образом меняется мотивационная картина в момент остановки гаишником. Какой смысл отдавать гаишнику 30 тысяч насовсем, когда можно отдать суду на время? При этом мы на год-полтора получаем образцового водителя», – отметил парламентарий.