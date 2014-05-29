Интервью с гостями Премии «Человек года 2014» и отчет о мероприятии: смотрим видеорепортаж!
29 мая 2014, 11:16Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пришло время освежить в памяти, как же прошла церемония вручения Премии «Человек года 2014»! И теперь это можно сделать с помощью видео!
Ранее все желающие уже посмотрели на TagilCity.ru красочные фотоотчеты со встречи гостей, церемонии награждения и праздничного фуршета.
А теперь можно увидеть еще раз и уже в видеорепортаже, каким интересным было это мероприятие, какие разнообразные гости его посетили и сколько ярких эмоций испытали победители.
Событие не оставило равнодушным никого, а почему - вы можете узнать из видеоотчетов. Желаем всем приятного просмотра!
Интервью с гостями Премии «Человек года 2014»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей