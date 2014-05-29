Интервью с гостями Премии «Человек года 2014» и отчет о мероприятии: смотрим видеорепортаж!

Ранее все желающие уже посмотрели на TagilCity.ru красочные фотоотчеты со встречи гостей , церемонии награждения и праздничного фуршета .

А теперь можно увидеть еще раз и уже в видеорепортаже, каким интересным было это мероприятие, какие разнообразные гости его посетили и сколько ярких эмоций испытали победители.