Носов подписался на провокационный журнал «The New Times». А еще мэрия выписывает издание «Хакер»
29 мая 2014, 09:20Общество
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На сайте гос.закупок появилась заявка от тагильской администрации на подписку на ряд изданий. Всего, по данным портала, мэрия планирует в 2014 году получить 43 печатных издания. Конечно, в основном это местные газеты или полезные в управлении журналы, но есть и ряд нехарактерных изданий.
Так, в единственном экземпляре до конца года в администрацию поступит 20 номеров «The New Times». Считается, что это провокационный журнал, где нередко критикуется современная власть, публикуются расследования о коррупции, на страницах можно найти мнения Виктора Шендеровича, Валерии Новодворской.
Еще один непривычный журнал среди заказанных для чиновников - «Хакер».
Всего на цели будет потрачено 200 тысяч рублей.
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Скриншоты с сайта журнала «The New Times»
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