Носов подписался на провокационный журнал «The New Times». А еще мэрия выписывает издание «Хакер»

Так, в единственном экземпляре до конца года в администрацию поступит 20 номеров «The New Times». Считается, что это провокационный журнал, где нередко критикуется современная власть, публикуются расследования о коррупции, на страницах можно найти мнения Виктора Шендеровича, Валерии Новодворской.